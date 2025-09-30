КотировкиРазделы
Валюты / EMMF
Назад в Рынок акций США

EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

30.51 USD 0.15 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMMF за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.51, а максимальная — 30.62.

Следите за динамикой WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMMF сегодня?

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) сегодня оценивается на уровне 30.51. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 30.36, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund в настоящее время оценивается в 30.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.28% и USD. Отслеживайте движения EMMF на графике в реальном времени.

Как купить акции EMMF?

Вы можете купить акции WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) по текущей цене 30.51. Ордера обычно размещаются около 30.51 или 30.81, тогда как 12 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMMF?

Инвестирование в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund предполагает учет годового диапазона 23.93 - 30.92 и текущей цены 30.51. Многие сравнивают 3.60% и 14.23% перед размещением ордеров на 30.51 или 30.81. Изучайте ежедневные изменения цены EMMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) за последний год составила 30.92. Акции заметно колебались в пределах 23.93 - 30.92, сравнение с 30.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) за год составила 23.93. Сравнение с текущими 30.51 и 23.93 - 30.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMMF?

В прошлом WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.36 и 7.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.51 30.62
Годовой диапазон
23.93 30.92
Предыдущее закрытие
30.36
Open
30.62
Bid
30.51
Ask
30.81
Low
30.51
High
30.62
Объем
12
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
3.60%
6-месячное изменение
14.23%
Годовое изменение
7.28%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8