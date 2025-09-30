- Обзор рынка
EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
Курс EMMF за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.51, а максимальная — 30.62.
Следите за динамикой WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMMF сегодня?
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) сегодня оценивается на уровне 30.51. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 30.36, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund в настоящее время оценивается в 30.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.28% и USD. Отслеживайте движения EMMF на графике в реальном времени.
Как купить акции EMMF?
Вы можете купить акции WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) по текущей цене 30.51. Ордера обычно размещаются около 30.51 или 30.81, тогда как 12 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMMF?
Инвестирование в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund предполагает учет годового диапазона 23.93 - 30.92 и текущей цены 30.51. Многие сравнивают 3.60% и 14.23% перед размещением ордеров на 30.51 или 30.81. Изучайте ежедневные изменения цены EMMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) за последний год составила 30.92. Акции заметно колебались в пределах 23.93 - 30.92, сравнение с 30.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) за год составила 23.93. Сравнение с текущими 30.51 и 23.93 - 30.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMMF?
В прошлом WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.36 и 7.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.36
- Open
- 30.62
- Bid
- 30.51
- Ask
- 30.81
- Low
- 30.51
- High
- 30.62
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 3.60%
- 6-месячное изменение
- 14.23%
- Годовое изменение
- 7.28%
