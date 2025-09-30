- Aperçu
EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
Le taux de change de EMMF a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.51 et à un maximum de 30.62.
Suivez la dynamique WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EMMF aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund est cotée à 30.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.49%, a clôturé hier à 30.36 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de EMMF présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund est actuellement valorisé à 30.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMMF.
Comment acheter des actions EMMF ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund au cours actuel de 30.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.51 ou de 30.81, le 12 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMMF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EMMF ?
Investir dans WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.93 - 30.92 et le prix actuel 30.51. Beaucoup comparent 3.60% et 14.23% avant de passer des ordres à 30.51 ou 30.81. Consultez le graphique du cours de EMMF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund l'année dernière était 30.92. Au cours de 23.93 - 30.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.36 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) sur l'année a été 23.93. Sa comparaison avec 30.51 et 23.93 - 30.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMMF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EMMF a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.36 et 7.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 30.36
- Ouverture
- 30.62
- Bid
- 30.51
- Ask
- 30.81
- Plus Bas
- 30.51
- Plus Haut
- 30.62
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- 3.60%
- Changement à 6 Mois
- 14.23%
- Changement Annuel
- 7.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8