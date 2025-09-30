EMMF股票今天的价格是多少？ WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票今天的定价为30.53。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为30.51，交易量达到3。EMMF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票是否支付股息？ WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund目前的价值为30.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.35%和USD。实时查看图表以跟踪EMMF走势。

如何购买EMMF股票？ 您可以以30.53的当前价格购买WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票。订单通常设置在30.53或30.83附近，而3和0.03%显示市场活动。立即关注EMMF的实时图表更新。

如何投资EMMF股票？ 投资WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund需要考虑年度范围23.93 - 30.92和当前价格30.53。许多人在以30.53或30.83下订单之前，会比较3.67%和。实时查看EMMF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund的最高价格是30.92。在23.93 - 30.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund的绩效。

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票的最低价格是多少？ WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund（EMMF）的最低价格为23.93。将其与当前的30.53和23.93 - 30.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。