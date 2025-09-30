EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
今日EMMF汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点30.52和高点30.53进行交易。
关注WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EMMF股票今天的价格是多少？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票今天的定价为30.53。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为30.51，交易量达到3。EMMF的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund目前的价值为30.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.35%和USD。实时查看图表以跟踪EMMF走势。
如何购买EMMF股票？
您可以以30.53的当前价格购买WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票。订单通常设置在30.53或30.83附近，而3和0.03%显示市场活动。立即关注EMMF的实时图表更新。
如何投资EMMF股票？
投资WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund需要考虑年度范围23.93 - 30.92和当前价格30.53。许多人在以30.53或30.83下订单之前，会比较3.67%和。实时查看EMMF价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund的最高价格是30.92。在23.93 - 30.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund的绩效。
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund（EMMF）的最低价格为23.93。将其与当前的30.53和23.93 - 30.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMMF股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.51和7.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.51
- 开盘价
- 30.52
- 卖价
- 30.53
- 买价
- 30.83
- 最低价
- 30.52
- 最高价
- 30.53
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 3.67%
- 6个月变化
- 14.30%
- 年变化
- 7.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8