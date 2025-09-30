- 概要
EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMFの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり30.52の安値と30.53の高値で取引されました。
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EMMF株の現在の価格は？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株価は本日30.53です。0.07%内で取引され、前日の終値は30.51、取引量は3に達しました。EMMFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの現在の価格は30.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.35%やUSDにも注目します。EMMFの動きはライブチャートで確認できます。
EMMF株を買う方法は？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株は現在30.53で購入可能です。注文は通常30.53または30.83付近で行われ、3や0.03%が市場の動きを示します。EMMFの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMMF株に投資する方法は？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundへの投資では、年間の値幅23.93 - 30.92と現在の30.53を考慮します。注文は多くの場合30.53や30.83で行われる前に、3.67%や14.30%と比較されます。EMMFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株の最高値は？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの過去1年の最高値は30.92でした。23.93 - 30.92内で株価は大きく変動し、30.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株の最低値は？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund(EMMF)の年間最安値は23.93でした。現在の30.53や23.93 - 30.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMMFの動きはライブチャートで確認できます。
EMMFの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.51、7.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.51
- 始値
- 30.52
- 買値
- 30.53
- 買値
- 30.83
- 安値
- 30.52
- 高値
- 30.53
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- 3.67%
- 6ヶ月の変化
- 14.30%
- 1年の変化
- 7.35%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8