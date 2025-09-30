クォートセクション
通貨 / EMMF
株に戻る

EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

30.53 USD 0.02 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMMFの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり30.52の安値と30.53の高値で取引されました。

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

EMMF株の現在の価格は？

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株価は本日30.53です。0.07%内で取引され、前日の終値は30.51、取引量は3に達しました。EMMFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの現在の価格は30.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.35%やUSDにも注目します。EMMFの動きはライブチャートで確認できます。

EMMF株を買う方法は？

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株は現在30.53で購入可能です。注文は通常30.53または30.83付近で行われ、3や0.03%が市場の動きを示します。EMMFの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMMF株に投資する方法は？

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundへの投資では、年間の値幅23.93 - 30.92と現在の30.53を考慮します。注文は多くの場合30.53や30.83で行われる前に、3.67%や14.30%と比較されます。EMMFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株の最高値は？

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの過去1年の最高値は30.92でした。23.93 - 30.92内で株価は大きく変動し、30.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundの株の最低値は？

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund(EMMF)の年間最安値は23.93でした。現在の30.53や23.93 - 30.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMMFの動きはライブチャートで確認できます。

EMMFの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.51、7.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
30.52 30.53
1年のレンジ
23.93 30.92
以前の終値
30.51
始値
30.52
買値
30.53
買値
30.83
安値
30.52
高値
30.53
出来高
3
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
3.67%
6ヶ月の変化
14.30%
1年の変化
7.35%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8