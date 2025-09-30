- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
Il tasso di cambio EMMF ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.51 e ad un massimo di 30.62.
Segui le dinamiche di WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMMF oggi?
Oggi le azioni WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund sono prezzate a 30.51. Viene scambiato all'interno di 0.49%, la chiusura di ieri è stata 30.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMMF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund pagano dividendi?
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund è attualmente valutato a 30.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMMF.
Come acquistare azioni EMMF?
Puoi acquistare azioni WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund al prezzo attuale di 30.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.51 o 30.81, mentre 12 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMMF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMMF?
Investire in WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund implica considerare l'intervallo annuale 23.93 - 30.92 e il prezzo attuale 30.51. Molti confrontano 3.60% e 14.23% prima di effettuare ordini su 30.51 o 30.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMMF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund nell'ultimo anno è stato 30.92. All'interno di 23.93 - 30.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) nel corso dell'anno è stato 23.93. Confrontandolo con gli attuali 30.51 e 23.93 - 30.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMMF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMMF?
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.36 e 7.28%.
- Chiusura Precedente
- 30.36
- Apertura
- 30.62
- Bid
- 30.51
- Ask
- 30.81
- Minimo
- 30.51
- Massimo
- 30.62
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.49%
- Variazione Mensile
- 3.60%
- Variazione Semestrale
- 14.23%
- Variazione Annuale
- 7.28%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8