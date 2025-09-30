- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
Der Wechselkurs von EMMF hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.51 bis zu einem Hoch von 30.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMMF heute?
Die Aktie von WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) notiert heute bei 30.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.51 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von EMMF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMMF Dividenden?
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund wird derzeit mit 30.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMMF zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMMF-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) zum aktuellen Kurs von 30.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.53 oder 30.83 platziert, während 20 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMMF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMMF-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund müssen die jährliche Spanne 23.93 - 30.92 und der aktuelle Kurs 30.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.67% und 14.30%, bevor sie Orders zu 30.53 oder 30.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMMF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) im vergangenen Jahr lag bei 30.92. Innerhalb von 23.93 - 30.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) im Laufe des Jahres betrug 23.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.53 und der Spanne 23.93 - 30.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMMF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMMF statt?
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.51 und 7.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.51
- Eröffnung
- 30.55
- Bid
- 30.53
- Ask
- 30.83
- Tief
- 30.51
- Hoch
- 30.56
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 3.67%
- 6-Monatsänderung
- 14.30%
- Jahresänderung
- 7.35%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8