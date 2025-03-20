CotaçõesSeções
EIS: iShares Inc iShares MSCI Israel ETF

100.26 USD 2.30 (2.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EIS para hoje mudou para 2.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.50 e o mais alto foi 100.28.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Israel ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EIS hoje?

Hoje iShares Inc iShares MSCI Israel ETF (EIS) está avaliado em 100.26. O instrumento é negociado dentro de 2.35%, o fechamento de ontem foi 97.96, e o volume de negociação atingiu 181. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EIS em tempo real.

As ações de iShares Inc iShares MSCI Israel ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Inc iShares MSCI Israel ETF está avaliado em 100.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 51.34% e USD. Monitore os movimentos de EIS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EIS?

Você pode comprar ações de iShares Inc iShares MSCI Israel ETF (EIS) pelo preço atual 100.26. Ordens geralmente são executadas perto de 100.26 ou 100.56, enquanto 181 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EIS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EIS?

Investir em iShares Inc iShares MSCI Israel ETF envolve considerar a faixa anual 64.74 - 99.74 e o preço atual 100.26. Muitos comparam 9.51% e 34.34% antes de enviar ordens em 100.26 ou 100.56. Estude as mudanças diárias de preço de EIS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Israel ETF?

O maior preço de iShares MSCI Israel ETF (EIS) no último ano foi 99.74. As ações oscilaram bastante dentro de 64.74 - 99.74, e a comparação com 97.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Inc iShares MSCI Israel ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Israel ETF?

O menor preço de iShares MSCI Israel ETF (EIS) no ano foi 64.74. A comparação com o preço atual 100.26 e 64.74 - 99.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EIS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EIS?

No passado iShares Inc iShares MSCI Israel ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 97.96 e 51.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
99.50 100.28
Faixa anual
64.74 100.28
Fechamento anterior
97.96
Open
100.10
Bid
100.26
Ask
100.56
Low
99.50
High
100.28
Volume
181
Mudança diária
2.35%
Mudança mensal
9.51%
Mudança de 6 meses
34.34%
Mudança anual
51.34%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8