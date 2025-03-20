КотировкиРазделы
EIS: iShares Inc iShares MSCI Israel ETF

97.96 USD 3.28 (3.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EIS за сегодня изменился на 3.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.17, а максимальная — 98.34.

Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Israel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EIS сегодня?

iShares Inc iShares MSCI Israel ETF (EIS) сегодня оценивается на уровне 97.96. Инструмент торгуется в пределах 3.46%, вчерашнее закрытие составило 94.68, а торговый объем достиг 222. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EIS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Israel ETF?

iShares Inc iShares MSCI Israel ETF в настоящее время оценивается в 97.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.86% и USD. Отслеживайте движения EIS на графике в реальном времени.

Как купить акции EIS?

Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Israel ETF (EIS) по текущей цене 97.96. Ордера обычно размещаются около 97.96 или 98.26, тогда как 222 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EIS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EIS?

Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Israel ETF предполагает учет годового диапазона 64.74 - 100.11 и текущей цены 97.96. Многие сравнивают 7.00% и 31.26% перед размещением ордеров на 97.96 или 98.26. Изучайте ежедневные изменения цены EIS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Israel ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Israel ETF (EIS) за последний год составила 100.11. Акции заметно колебались в пределах 64.74 - 100.11, сравнение с 94.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Israel ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Israel ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Israel ETF (EIS) за год составила 64.74. Сравнение с текущими 97.96 и 64.74 - 100.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EIS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EIS?

В прошлом iShares Inc iShares MSCI Israel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.68 и 47.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
97.17 98.34
Годовой диапазон
64.74 100.11
Предыдущее закрытие
94.68
Open
97.70
Bid
97.96
Ask
98.26
Low
97.17
High
98.34
Объем
222
Дневное изменение
3.46%
Месячное изменение
7.00%
6-месячное изменение
31.26%
Годовое изменение
47.86%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8