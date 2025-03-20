EIS: iShares Inc iShares MSCI Israel ETF
今日EIS汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点99.50和高点99.80进行交易。
关注iShares Inc iShares MSCI Israel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EIS新闻
常见问题解答
EIS股票今天的价格是多少？
iShares Inc iShares MSCI Israel ETF股票今天的定价为99.61。它在1.68%范围内交易，昨天的收盘价为97.96，交易量达到53。EIS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Inc iShares MSCI Israel ETF股票是否支付股息？
iShares Inc iShares MSCI Israel ETF目前的价值为99.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.35%和USD。实时查看图表以跟踪EIS走势。
如何购买EIS股票？
您可以以99.61的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI Israel ETF股票。订单通常设置在99.61或99.91附近，而53和-0.08%显示市场活动。立即关注EIS的实时图表更新。
如何投资EIS股票？
投资iShares Inc iShares MSCI Israel ETF需要考虑年度范围64.74 - 98.34和当前价格99.61。许多人在以99.61或99.91下订单之前，会比较8.80%和。实时查看EIS价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Israel ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Israel ETF的最高价格是98.34。在64.74 - 98.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI Israel ETF的绩效。
iShares MSCI Israel ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Israel ETF（EIS）的最低价格为64.74。将其与当前的99.61和64.74 - 98.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EIS股票是什么时候拆分的？
iShares Inc iShares MSCI Israel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、97.96和50.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 97.96
- 开盘价
- 99.69
- 卖价
- 99.61
- 买价
- 99.91
- 最低价
- 99.50
- 最高价
- 99.80
- 交易量
- 53
- 日变化
- 1.68%
- 月变化
- 8.80%
- 6个月变化
- 33.47%
- 年变化
- 50.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8