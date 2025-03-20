报价部分
EIS: iShares Inc iShares MSCI Israel ETF

99.61 USD 1.65 (1.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EIS汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点99.50和高点99.80进行交易。

关注iShares Inc iShares MSCI Israel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EIS股票今天的价格是多少？

iShares Inc iShares MSCI Israel ETF股票今天的定价为99.61。它在1.68%范围内交易，昨天的收盘价为97.96，交易量达到53。EIS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Inc iShares MSCI Israel ETF股票是否支付股息？

iShares Inc iShares MSCI Israel ETF目前的价值为99.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.35%和USD。实时查看图表以跟踪EIS走势。

如何购买EIS股票？

您可以以99.61的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI Israel ETF股票。订单通常设置在99.61或99.91附近，而53和-0.08%显示市场活动。立即关注EIS的实时图表更新。

如何投资EIS股票？

投资iShares Inc iShares MSCI Israel ETF需要考虑年度范围64.74 - 98.34和当前价格99.61。许多人在以99.61或99.91下订单之前，会比较8.80%和。实时查看EIS价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Israel ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Israel ETF的最高价格是98.34。在64.74 - 98.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI Israel ETF的绩效。

iShares MSCI Israel ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Israel ETF（EIS）的最低价格为64.74。将其与当前的99.61和64.74 - 98.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EIS股票是什么时候拆分的？

iShares Inc iShares MSCI Israel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、97.96和50.35%中可见。

日范围
99.50 99.80
年范围
64.74 99.80
前一天收盘价
97.96
开盘价
99.69
卖价
99.61
买价
99.91
最低价
99.50
最高价
99.80
交易量
53
日变化
1.68%
月变化
8.80%
6个月变化
33.47%
年变化
50.35%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8