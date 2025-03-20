QuotazioniSezioni
Valute / EIS
Tornare a Azioni

EIS: iShares Inc iShares MSCI Israel ETF

97.96 USD 3.28 (3.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EIS ha avuto una variazione del 3.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 97.17 e ad un massimo di 98.34.

Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI Israel ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EIS News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EIS oggi?

Oggi le azioni iShares Inc iShares MSCI Israel ETF sono prezzate a 97.96. Viene scambiato all'interno di 3.46%, la chiusura di ieri è stata 94.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 222. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EIS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Inc iShares MSCI Israel ETF pagano dividendi?

iShares Inc iShares MSCI Israel ETF è attualmente valutato a 97.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 47.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EIS.

Come acquistare azioni EIS?

Puoi acquistare azioni iShares Inc iShares MSCI Israel ETF al prezzo attuale di 97.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 97.96 o 98.26, mentre 222 e 0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EIS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EIS?

Investire in iShares Inc iShares MSCI Israel ETF implica considerare l'intervallo annuale 64.74 - 100.11 e il prezzo attuale 97.96. Molti confrontano 7.00% e 31.26% prima di effettuare ordini su 97.96 o 98.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EIS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Israel ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI Israel ETF nell'ultimo anno è stato 100.11. All'interno di 64.74 - 100.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 94.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Inc iShares MSCI Israel ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Israel ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI Israel ETF (EIS) nel corso dell'anno è stato 64.74. Confrontandolo con gli attuali 97.96 e 64.74 - 100.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EIS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EIS?

iShares Inc iShares MSCI Israel ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 94.68 e 47.86%.

Intervallo Giornaliero
97.17 98.34
Intervallo Annuale
64.74 100.11
Chiusura Precedente
94.68
Apertura
97.70
Bid
97.96
Ask
98.26
Minimo
97.17
Massimo
98.34
Volume
222
Variazione giornaliera
3.46%
Variazione Mensile
7.00%
Variazione Semestrale
31.26%
Variazione Annuale
47.86%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8