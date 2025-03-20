- Aperçu
EIS: iShares Inc iShares MSCI Israel ETF
Le taux de change de EIS a changé de 3.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 97.17 et à un maximum de 98.34.
Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI Israel ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EIS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EIS aujourd'hui ?
L'action iShares Inc iShares MSCI Israel ETF est cotée à 97.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.46%, a clôturé hier à 94.68 et son volume d'échange a atteint 222. Le graphique en temps réel du cours de EIS présente ces mises à jour.
L'action iShares Inc iShares MSCI Israel ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Inc iShares MSCI Israel ETF est actuellement valorisé à 97.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 47.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EIS.
Comment acheter des actions EIS ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Inc iShares MSCI Israel ETF au cours actuel de 97.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 97.96 ou de 98.26, le 222 et le 0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EIS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EIS ?
Investir dans iShares Inc iShares MSCI Israel ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 64.74 - 100.11 et le prix actuel 97.96. Beaucoup comparent 7.00% et 31.26% avant de passer des ordres à 97.96 ou 98.26. Consultez le graphique du cours de EIS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Israel ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI Israel ETF l'année dernière était 100.11. Au cours de 64.74 - 100.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 94.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Inc iShares MSCI Israel ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Israel ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI Israel ETF (EIS) sur l'année a été 64.74. Sa comparaison avec 97.96 et 64.74 - 100.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EIS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EIS a-t-elle été divisée ?
iShares Inc iShares MSCI Israel ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 94.68 et 47.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 94.68
- Ouverture
- 97.70
- Bid
- 97.96
- Ask
- 98.26
- Plus Bas
- 97.17
- Plus Haut
- 98.34
- Volume
- 222
- Changement quotidien
- 3.46%
- Changement Mensuel
- 7.00%
- Changement à 6 Mois
- 31.26%
- Changement Annuel
- 47.86%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8