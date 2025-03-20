- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EIS: iShares Inc iShares MSCI Israel ETF
Der Wechselkurs von EIS hat sich für heute um 2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.50 bis zu einem Hoch von 100.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Israel ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EIS News
- EIS: Between Attractive Valuations And Geopolitical Tensions
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Key ETF Asset Class Performance
- Check Point Software: EPS Growth Acceleration Expected, One Of The Best Charts You'll Find
- The S&P 500 And Nvidia Hit New Highs, But Rotation Trades Are Smarter
- Peace Or Tragedy? Bullish Or Bearish?
- The U.S. bull market is intact — and a key signal is coming from Tel Aviv, says this strategist
- Global Economic Outlook: June 2025
- EIS: An Attractive Fund, But Too Risky At New Highs As War Breaks Out
- Military Conflicts Mostly Haven't Affected Long-Term Stock Growth
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Israel scraps tariffs on US imports ahead Trump announcement
- EIS ETF: Israel Caught Up In The Tech Selloff, Where To Be A Buyer (NYSEARCA:EIS)
- Global Economic Outlook: March 2025
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EIS heute?
Die Aktie von iShares Inc iShares MSCI Israel ETF (EIS) notiert heute bei 100.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 97.96 und das Handelsvolumen erreichte 181. Das Live-Chart von EIS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EIS Dividenden?
iShares Inc iShares MSCI Israel ETF wird derzeit mit 100.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 51.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EIS zu verfolgen.
Wie kaufe ich EIS-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Inc iShares MSCI Israel ETF (EIS) zum aktuellen Kurs von 100.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.26 oder 100.56 platziert, während 181 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EIS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EIS-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Inc iShares MSCI Israel ETF müssen die jährliche Spanne 64.74 - 99.74 und der aktuelle Kurs 100.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.51% und 34.34%, bevor sie Orders zu 100.26 oder 100.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EIS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Israel ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Israel ETF (EIS) im vergangenen Jahr lag bei 99.74. Innerhalb von 64.74 - 99.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 97.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Inc iShares MSCI Israel ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Israel ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Israel ETF (EIS) im Laufe des Jahres betrug 64.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.26 und der Spanne 64.74 - 99.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EIS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EIS statt?
iShares Inc iShares MSCI Israel ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 97.96 und 51.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 97.96
- Eröffnung
- 100.10
- Bid
- 100.26
- Ask
- 100.56
- Tief
- 99.50
- Hoch
- 100.28
- Volumen
- 181
- Tagesänderung
- 2.35%
- Monatsänderung
- 9.51%
- 6-Monatsänderung
- 34.34%
- Jahresänderung
- 51.34%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8