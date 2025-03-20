- 概要
EIS: iShares Inc iShares MSCI Israel ETF
EISの今日の為替レートは、1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり99.50の安値と99.80の高値で取引されました。
iShares Inc iShares MSCI Israel ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EIS株の現在の価格は？
iShares Inc iShares MSCI Israel ETFの株価は本日99.61です。1.68%内で取引され、前日の終値は97.96、取引量は53に達しました。EISのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Inc iShares MSCI Israel ETFの株は配当を出しますか？
iShares Inc iShares MSCI Israel ETFの現在の価格は99.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は50.35%やUSDにも注目します。EISの動きはライブチャートで確認できます。
EIS株を買う方法は？
iShares Inc iShares MSCI Israel ETFの株は現在99.61で購入可能です。注文は通常99.61または99.91付近で行われ、53や-0.08%が市場の動きを示します。EISの最新情報はライブチャートで確認できます。
EIS株に投資する方法は？
iShares Inc iShares MSCI Israel ETFへの投資では、年間の値幅64.74 - 99.74と現在の99.61を考慮します。注文は多くの場合99.61や99.91で行われる前に、8.80%や33.47%と比較されます。EISの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Israel ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Israel ETFの過去1年の最高値は99.74でした。64.74 - 99.74内で株価は大きく変動し、97.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Inc iShares MSCI Israel ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Israel ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Israel ETF(EIS)の年間最安値は64.74でした。現在の99.61や64.74 - 99.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EISの動きはライブチャートで確認できます。
EISの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Inc iShares MSCI Israel ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、97.96、50.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 97.96
- 始値
- 99.69
- 買値
- 99.61
- 買値
- 99.91
- 安値
- 99.50
- 高値
- 99.80
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- 1.68%
- 1ヶ月の変化
- 8.80%
- 6ヶ月の変化
- 33.47%
- 1年の変化
- 50.35%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8