Moedas / EFR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest
11.61 USD 0.03 (0.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EFR para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.58 e o mais alto foi 11.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFR Notícias
- Canadá - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice S&P/TSX avançou 0,02%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.02%
- Canadá - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice S&P/TSX avançou 0,50%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.50%
- Canadá - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice S&P/TSX recuou 0,42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.12%
- U.S.-mined rare earth materials qualified for EV magnets
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.60%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.58%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.63%
- Energy Fuels produces first high-purity dysprosium oxide in Utah
- Energy fuels director Higgs sells $292k in shares
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- Energy Fuels stock hits 52-week high at 10.41 USD
- What Are Rare Earth Metals?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 2.03%
Faixa diária
11.58 11.66
Faixa anual
10.41 13.38
- Fechamento anterior
- 11.58
- Open
- 11.64
- Bid
- 11.61
- Ask
- 11.91
- Low
- 11.58
- High
- 11.66
- Volume
- 353
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- -0.34%
- Mudança de 6 meses
- -4.84%
- Mudança anual
- -8.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh