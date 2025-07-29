Valute / EFR
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest
11.60 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EFR ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.58 e ad un massimo di 11.66.
Segui le dinamiche di Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EFR News
- U.S.-mined rare earth materials qualified for EV magnets
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Energy Fuels produces first high-purity dysprosium oxide in Utah
- Energy fuels director Higgs sells $292k in shares
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- Energy Fuels stock hits 52-week high at 10.41 USD
- What Are Rare Earth Metals?
- Energy Fuels names Ross Bhappu as president, outlines succession plan
- Energy Fuels appoints Ross Bhappu as president in leadership transition
Intervallo Giornaliero
11.58 11.66
Intervallo Annuale
10.41 13.38
- Chiusura Precedente
- 11.61
- Apertura
- 11.58
- Bid
- 11.60
- Ask
- 11.90
- Minimo
- 11.58
- Massimo
- 11.66
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- -0.43%
- Variazione Semestrale
- -4.92%
- Variazione Annuale
- -8.73%
21 settembre, domenica