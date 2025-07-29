QuotazioniSezioni
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest

11.60 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFR ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.58 e ad un massimo di 11.66.

Segui le dinamiche di Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
11.58 11.66
Intervallo Annuale
10.41 13.38
Chiusura Precedente
11.61
Apertura
11.58
Bid
11.60
Ask
11.90
Minimo
11.58
Massimo
11.66
Volume
127
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
-0.43%
Variazione Semestrale
-4.92%
Variazione Annuale
-8.73%
