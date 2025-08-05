Divisas / EFR
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest
11.58 USD 0.01 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EFR de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.57, mientras que el máximo ha alcanzado 11.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
11.57 11.62
Rango anual
10.41 13.38
- Cierres anteriores
- 11.59
- Open
- 11.58
- Bid
- 11.58
- Ask
- 11.88
- Low
- 11.57
- High
- 11.62
- Volumen
- 196
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- -0.60%
- Cambio a 6 meses
- -5.08%
- Cambio anual
- -8.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B