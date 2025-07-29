통화 / EFR
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest
11.60 USD 0.01 (0.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EFR 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.58이고 고가는 11.66이었습니다.
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EFR News
- U.S.-mined rare earth materials qualified for EV magnets
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Energy Fuels produces first high-purity dysprosium oxide in Utah
- Energy fuels director Higgs sells $292k in shares
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- Energy Fuels stock hits 52-week high at 10.41 USD
- What Are Rare Earth Metals?
- Energy Fuels names Ross Bhappu as president, outlines succession plan
- Energy Fuels appoints Ross Bhappu as president in leadership transition
일일 변동 비율
11.58 11.66
년간 변동
10.41 13.38
- 이전 종가
- 11.61
- 시가
- 11.58
- Bid
- 11.60
- Ask
- 11.90
- 저가
- 11.58
- 고가
- 11.66
- 볼륨
- 127
- 일일 변동
- -0.09%
- 월 변동
- -0.43%
- 6개월 변동
- -4.92%
- 년간 변동율
- -8.73%
20 9월, 토요일