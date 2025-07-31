Валюты / EFR
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest
11.59 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EFR за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.57, а максимальная — 11.63.
Следите за динамикой Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.57 11.63
Годовой диапазон
10.41 13.38
- Предыдущее закрытие
- 11.60
- Open
- 11.59
- Bid
- 11.59
- Ask
- 11.89
- Low
- 11.57
- High
- 11.63
- Объем
- 265
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- -0.52%
- 6-месячное изменение
- -5.00%
- Годовое изменение
- -8.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.