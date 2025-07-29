通貨 / EFR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest
11.61 USD 0.03 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EFRの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり11.58の安値と11.66の高値で取引されました。
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFR News
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.02%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.50%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.12%
- U.S.-mined rare earth materials qualified for EV magnets
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.60%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.58%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.63%
- Energy Fuels produces first high-purity dysprosium oxide in Utah
- Energy fuels director Higgs sells $292k in shares
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- Energy Fuels stock hits 52-week high at 10.41 USD
- What Are Rare Earth Metals?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 2.03%
- Energy Fuels names Ross Bhappu as president, outlines succession plan
- Energy Fuels appoints Ross Bhappu as president in leadership transition
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.49%
1日のレンジ
11.58 11.66
1年のレンジ
10.41 13.38
- 以前の終値
- 11.58
- 始値
- 11.64
- 買値
- 11.61
- 買値
- 11.91
- 安値
- 11.58
- 高値
- 11.66
- 出来高
- 353
- 1日の変化
- 0.26%
- 1ヶ月の変化
- -0.34%
- 6ヶ月の変化
- -4.84%
- 1年の変化
- -8.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K