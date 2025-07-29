クォートセクション
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest

11.61 USD 0.03 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EFRの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり11.58の安値と11.66の高値で取引されました。

Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.58 11.66
1年のレンジ
10.41 13.38
以前の終値
11.58
始値
11.64
買値
11.61
買値
11.91
安値
11.58
高値
11.66
出来高
353
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
-0.34%
6ヶ月の変化
-4.84%
1年の変化
-8.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K