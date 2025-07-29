Währungen / EFR
EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest
11.60 USD 0.01 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EFR hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.58 bis zu einem Hoch von 11.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFR News
Tagesspanne
11.58 11.66
Jahresspanne
10.41 13.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.61
- Eröffnung
- 11.58
- Bid
- 11.60
- Ask
- 11.90
- Tief
- 11.58
- Hoch
- 11.66
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- -0.43%
- 6-Monatsänderung
- -4.92%
- Jahresänderung
- -8.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K