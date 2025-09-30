CotaçõesSeções
EFC-PB
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula

23.67 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EFC-PB para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.67 e o mais alto foi 23.74.

Veja a dinâmica do par de moedas Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EFC-PB hoje?

Hoje Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) está avaliado em 23.67. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 23.66, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFC-PB em tempo real.

As ações de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula pagam dividendos?

Atualmente Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula está avaliado em 23.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.50% e USD. Monitore os movimentos de EFC-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EFC-PB?

Você pode comprar ações de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) pelo preço atual 23.67. Ordens geralmente são executadas perto de 23.67 ou 23.97, enquanto 2 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFC-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EFC-PB?

Investir em Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula envolve considerar a faixa anual 22.32 - 23.74 e o preço atual 23.67. Muitos comparam 0.51% e 3.50% antes de enviar ordens em 23.67 ou 23.97. Estude as mudanças diárias de preço de EFC-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Ellington Financial Inc.?

O maior preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PB) no último ano foi 23.74. As ações oscilaram bastante dentro de 22.32 - 23.74, e a comparação com 23.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Ellington Financial Inc.?

O menor preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PB) no ano foi 22.32. A comparação com o preço atual 23.67 e 22.32 - 23.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFC-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFC-PB?

No passado Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.66 e 3.50% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.67 23.74
Faixa anual
22.32 23.74
Fechamento anterior
23.66
Open
23.74
Bid
23.67
Ask
23.97
Low
23.67
High
23.74
Volume
2
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.51%
Mudança de 6 meses
3.50%
Mudança anual
3.50%
