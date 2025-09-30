- Visão do mercado
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula
A taxa do EFC-PB para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.67 e o mais alto foi 23.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EFC-PB hoje?
Hoje Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) está avaliado em 23.67. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 23.66, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFC-PB em tempo real.
As ações de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula pagam dividendos?
Atualmente Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula está avaliado em 23.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.50% e USD. Monitore os movimentos de EFC-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EFC-PB?
Você pode comprar ações de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) pelo preço atual 23.67. Ordens geralmente são executadas perto de 23.67 ou 23.97, enquanto 2 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFC-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EFC-PB?
Investir em Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula envolve considerar a faixa anual 22.32 - 23.74 e o preço atual 23.67. Muitos comparam 0.51% e 3.50% antes de enviar ordens em 23.67 ou 23.97. Estude as mudanças diárias de preço de EFC-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ellington Financial Inc.?
O maior preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PB) no último ano foi 23.74. As ações oscilaram bastante dentro de 22.32 - 23.74, e a comparação com 23.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ellington Financial Inc.?
O menor preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PB) no ano foi 22.32. A comparação com o preço atual 23.67 e 22.32 - 23.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFC-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFC-PB?
No passado Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.66 e 3.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.66
- Open
- 23.74
- Bid
- 23.67
- Ask
- 23.97
- Low
- 23.67
- High
- 23.74
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 0.51%
- Mudança de 6 meses
- 3.50%
- Mudança anual
- 3.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4