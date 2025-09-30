QuotazioniSezioni
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula

23.67 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFC-PB ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.67 e ad un massimo di 23.74.

Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EFC-PB oggi?

Oggi le azioni Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula sono prezzate a 23.67. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 23.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFC-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula pagano dividendi?

Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula è attualmente valutato a 23.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFC-PB.

Come acquistare azioni EFC-PB?

Puoi acquistare azioni Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula al prezzo attuale di 23.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.67 o 23.97, mentre 2 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFC-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EFC-PB?

Investire in Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula implica considerare l'intervallo annuale 22.32 - 23.74 e il prezzo attuale 23.67. Molti confrontano 0.51% e 3.50% prima di effettuare ordini su 23.67 o 23.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFC-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ellington Financial Inc.?

Il prezzo massimo di Ellington Financial Inc. nell'ultimo anno è stato 23.74. All'interno di 22.32 - 23.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ellington Financial Inc.?

Il prezzo più basso di Ellington Financial Inc. (EFC-PB) nel corso dell'anno è stato 22.32. Confrontandolo con gli attuali 23.67 e 22.32 - 23.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFC-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFC-PB?

Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.66 e 3.50%.

Intervallo Giornaliero
23.67 23.74
Intervallo Annuale
22.32 23.74
Chiusura Precedente
23.66
Apertura
23.74
Bid
23.67
Ask
23.97
Minimo
23.67
Massimo
23.74
Volume
2
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.51%
Variazione Semestrale
3.50%
Variazione Annuale
3.50%
