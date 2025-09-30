- Panoramica
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula
Il tasso di cambio EFC-PB ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.67 e ad un massimo di 23.74.
Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EFC-PB oggi?
Oggi le azioni Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula sono prezzate a 23.67. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 23.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFC-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula pagano dividendi?
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula è attualmente valutato a 23.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFC-PB.
Come acquistare azioni EFC-PB?
Puoi acquistare azioni Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula al prezzo attuale di 23.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.67 o 23.97, mentre 2 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFC-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EFC-PB?
Investire in Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula implica considerare l'intervallo annuale 22.32 - 23.74 e il prezzo attuale 23.67. Molti confrontano 0.51% e 3.50% prima di effettuare ordini su 23.67 o 23.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFC-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ellington Financial Inc.?
Il prezzo massimo di Ellington Financial Inc. nell'ultimo anno è stato 23.74. All'interno di 22.32 - 23.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ellington Financial Inc.?
Il prezzo più basso di Ellington Financial Inc. (EFC-PB) nel corso dell'anno è stato 22.32. Confrontandolo con gli attuali 23.67 e 22.32 - 23.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFC-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFC-PB?
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.66 e 3.50%.
- Chiusura Precedente
- 23.66
- Apertura
- 23.74
- Bid
- 23.67
- Ask
- 23.97
- Minimo
- 23.67
- Massimo
- 23.74
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.51%
- Variazione Semestrale
- 3.50%
- Variazione Annuale
- 3.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4