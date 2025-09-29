Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaの現在の価格は23.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.50%やUSDにも注目します。EFC-PBの動きはライブチャートで確認できます。

Ellington Financial Inc.の株の最低値は？

Ellington Financial Inc.(EFC-PB)の年間最安値は22.32でした。現在の23.67や22.32 - 23.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFC-PBの動きはライブチャートで確認できます。