EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula
EFC-PBの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり23.67の安値と23.74の高値で取引されました。
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EFC-PB株の現在の価格は？
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaの株価は本日23.67です。0.04%内で取引され、前日の終値は23.66、取引量は2に達しました。EFC-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaの株は配当を出しますか？
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaの現在の価格は23.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.50%やUSDにも注目します。EFC-PBの動きはライブチャートで確認できます。
EFC-PB株を買う方法は？
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaの株は現在23.67で購入可能です。注文は通常23.67または23.97付近で行われ、2や-0.29%が市場の動きを示します。EFC-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
EFC-PB株に投資する方法は？
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaへの投資では、年間の値幅22.32 - 23.74と現在の23.67を考慮します。注文は多くの場合23.67や23.97で行われる前に、0.51%や3.50%と比較されます。EFC-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Ellington Financial Inc.の株の最高値は？
Ellington Financial Inc.の過去1年の最高値は23.74でした。22.32 - 23.74内で株価は大きく変動し、23.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Ellington Financial Inc.の株の最低値は？
Ellington Financial Inc.(EFC-PB)の年間最安値は22.32でした。現在の23.67や22.32 - 23.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFC-PBの動きはライブチャートで確認できます。
EFC-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.66、3.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.66
- 始値
- 23.74
- 買値
- 23.67
- 買値
- 23.97
- 安値
- 23.67
- 高値
- 23.74
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.51%
- 6ヶ月の変化
- 3.50%
- 1年の変化
- 3.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前