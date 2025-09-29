КотировкиРазделы
EFC-PB
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula

23.67 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFC-PB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.67, а максимальная — 23.74.

Следите за динамикой Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.67 23.74
Годовой диапазон
22.32 23.74
Предыдущее закрытие
23.66
Open
23.74
Bid
23.67
Ask
23.97
Low
23.67
High
23.74
Объем
2
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
3.50%
Годовое изменение
3.50%
