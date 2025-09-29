- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula
Курс EFC-PB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.67, а максимальная — 23.74.
Следите за динамикой Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFC-PB сегодня?
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) сегодня оценивается на уровне 23.67. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 23.66, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFC-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula?
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula в настоящее время оценивается в 23.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.50% и USD. Отслеживайте движения EFC-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции EFC-PB?
Вы можете купить акции Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) по текущей цене 23.67. Ордера обычно размещаются около 23.67 или 23.97, тогда как 2 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFC-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFC-PB?
Инвестирование в Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula предполагает учет годового диапазона 22.32 - 23.74 и текущей цены 23.67. Многие сравнивают 0.51% и 3.50% перед размещением ордеров на 23.67 или 23.97. Изучайте ежедневные изменения цены EFC-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ellington Financial Inc.?
Самая высокая цена Ellington Financial Inc. (EFC-PB) за последний год составила 23.74. Акции заметно колебались в пределах 22.32 - 23.74, сравнение с 23.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ellington Financial Inc.?
Самая низкая цена Ellington Financial Inc. (EFC-PB) за год составила 22.32. Сравнение с текущими 23.67 и 22.32 - 23.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFC-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFC-PB?
В прошлом Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.66 и 3.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.66
- Open
- 23.74
- Bid
- 23.67
- Ask
- 23.97
- Low
- 23.67
- High
- 23.74
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- 3.50%
- Годовое изменение
- 3.50%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%