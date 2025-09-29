报价部分
货币 / EFC-PB
回到股票

EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula

23.67 USD 0.01 (0.04%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EFC-PB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.67和高点23.74进行交易。

关注Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EFC-PB股票今天的价格是多少？

Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula股票今天的定价为23.67。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为23.66，交易量达到2。EFC-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula股票是否支付股息？

Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula目前的价值为23.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.50%和USD。实时查看图表以跟踪EFC-PB走势。

如何购买EFC-PB股票？

您可以以23.67的当前价格购买Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula股票。订单通常设置在23.67或23.97附近，而2和-0.29%显示市场活动。立即关注EFC-PB的实时图表更新。

如何投资EFC-PB股票？

投资Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula需要考虑年度范围22.32 - 23.74和当前价格23.67。许多人在以23.67或23.97下订单之前，会比较0.51%和。实时查看EFC-PB价格图表，了解每日变化。

Ellington Financial Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ellington Financial Inc.的最高价格是23.74。在22.32 - 23.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula的绩效。

Ellington Financial Inc.股票的最低价格是多少？

Ellington Financial Inc.（EFC-PB）的最低价格为22.32。将其与当前的23.67和22.32 - 23.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFC-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFC-PB股票是什么时候拆分的？

Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.66和3.50%中可见。

日范围
23.67 23.74
年范围
22.32 23.74
前一天收盘价
23.66
开盘价
23.74
卖价
23.67
买价
23.97
最低价
23.67
最高价
23.74
交易量
2
日变化
0.04%
月变化
0.51%
6个月变化
3.50%
年变化
3.50%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值