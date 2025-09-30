KurseKategorien
Währungen / EFC-PB
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula

23.67 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EFC-PB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.67 bis zu einem Hoch von 23.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EFC-PB heute?

Die Aktie von Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) notiert heute bei 23.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.66 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von EFC-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EFC-PB Dividenden?

Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula wird derzeit mit 23.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFC-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich EFC-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) zum aktuellen Kurs von 23.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.67 oder 23.97 platziert, während 2 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFC-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EFC-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula müssen die jährliche Spanne 22.32 - 23.74 und der aktuelle Kurs 23.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.51% und 3.50%, bevor sie Orders zu 23.67 oder 23.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFC-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?

Der höchste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PB) im vergangenen Jahr lag bei 23.74. Innerhalb von 22.32 - 23.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?

Der niedrigste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PB) im Laufe des Jahres betrug 22.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.67 und der Spanne 22.32 - 23.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFC-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EFC-PB statt?

Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.66 und 3.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.67 23.74
Jahresspanne
22.32 23.74
Vorheriger Schlusskurs
23.66
Eröffnung
23.74
Bid
23.67
Ask
23.97
Tief
23.67
Hoch
23.74
Volumen
2
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.51%
6-Monatsänderung
3.50%
Jahresänderung
3.50%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4