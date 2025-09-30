- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula
Der Wechselkurs von EFC-PB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.67 bis zu einem Hoch von 23.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFC-PB heute?
Die Aktie von Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) notiert heute bei 23.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.66 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von EFC-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFC-PB Dividenden?
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula wird derzeit mit 23.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFC-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFC-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) zum aktuellen Kurs von 23.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.67 oder 23.97 platziert, während 2 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFC-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFC-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula müssen die jährliche Spanne 22.32 - 23.74 und der aktuelle Kurs 23.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.51% und 3.50%, bevor sie Orders zu 23.67 oder 23.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFC-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?
Der höchste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PB) im vergangenen Jahr lag bei 23.74. Innerhalb von 22.32 - 23.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PB) im Laufe des Jahres betrug 22.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.67 und der Spanne 22.32 - 23.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFC-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFC-PB statt?
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.66 und 3.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.66
- Eröffnung
- 23.74
- Bid
- 23.67
- Ask
- 23.97
- Tief
- 23.67
- Hoch
- 23.74
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.51%
- 6-Monatsänderung
- 3.50%
- Jahresänderung
- 3.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4