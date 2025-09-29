- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EFC-PB: Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula
El tipo de cambio de EFC-PB de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.67, mientras que el máximo ha alcanzado 23.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EFC-PB hoy?
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) se evalúa hoy en 23.67. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 23.66 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFC-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula?
Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula se evalúa actualmente en 23.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.50% y USD. Monitoree los movimientos de EFC-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EFC-PB?
Puede comprar acciones de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula (EFC-PB) al precio actual de 23.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.67 o 23.97, mientras que 2 y -0.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFC-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EFC-PB?
Invertir en Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula implica tener en cuenta el rango anual 22.32 - 23.74 y el precio actual 23.67. Muchos comparan 0.51% y 3.50% antes de colocar órdenes en 23.67 o 23.97. Estudie los cambios diarios de precios de EFC-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ellington Financial Inc.?
El precio más alto de Ellington Financial Inc. (EFC-PB) en el último año ha sido 23.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.32 - 23.74, una comparación con 23.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ellington Financial Inc.?
El precio más bajo de Ellington Financial Inc. (EFC-PB) para el año ha sido 22.32. La comparación con los actuales 23.67 y 22.32 - 23.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFC-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFC-PB?
En el pasado, Ellington Financial Inc 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumula ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.66 y 3.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.66
- Open
- 23.74
- Bid
- 23.67
- Ask
- 23.97
- Low
- 23.67
- High
- 23.74
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 0.51%
- Cambio a 6 meses
- 3.50%
- Cambio anual
- 3.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.