Moedas / EDUC
EDUC: Educational Development Corporation
1.47 USD 0.33 (18.33%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EDUC para hoje mudou para -18.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.37 e o mais alto foi 1.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Educational Development Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EDUC Notícias
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Educational Development Corp to sell headquarters for $32.5 million
- Educational Development Corp extends credit agreement maturity date
- Educational Development Corporation (EDUC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Educational Development Q2 2025 sees revenue drop
- Earnings call transcript: EDUC reports Q4 2025 loss, stock rises 5.51%
- Educational Development Corporation Announces Fiscal Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results
Faixa diária
1.37 1.55
Faixa anual
0.92 2.32
- Fechamento anterior
- 1.80
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Low
- 1.37
- High
- 1.55
- Volume
- 568
- Mudança diária
- -18.33%
- Mudança mensal
- 33.64%
- Mudança de 6 meses
- 6.52%
- Mudança anual
- -36.64%
