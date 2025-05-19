货币 / EDUC
EDUC: Educational Development Corporation
1.80 USD 0.43 (31.39%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EDUC汇率已更改31.39%。当日，交易品种以低点1.50和高点1.84进行交易。
关注Educational Development Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.50 1.84
年范围
0.92 2.32
- 前一天收盘价
- 1.37
- 开盘价
- 1.58
- 卖价
- 1.80
- 买价
- 2.10
- 最低价
- 1.50
- 最高价
- 1.84
- 交易量
- 1.214 K
- 日变化
- 31.39%
- 月变化
- 63.64%
- 6个月变化
- 30.43%
- 年变化
- -22.41%
