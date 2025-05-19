Divisas / EDUC
EDUC: Educational Development Corporation
1.80 USD 0.43 (31.39%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDUC de hoy ha cambiado un 31.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.43, mientras que el máximo ha alcanzado 1.84.
EDUC News
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Educational Development Corp to sell headquarters for $32.5 million
- Educational Development Corp extends credit agreement maturity date
- Educational Development Corporation (EDUC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Educational Development Q2 2025 sees revenue drop
- Earnings call transcript: EDUC reports Q4 2025 loss, stock rises 5.51%
- Educational Development Corporation Announces Fiscal Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results
Rango diario
1.43 1.84
Rango anual
0.92 2.32
- Cierres anteriores
- 1.37
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.43
- High
- 1.84
- Volumen
- 4.916 K
- Cambio diario
- 31.39%
- Cambio mensual
- 63.64%
- Cambio a 6 meses
- 30.43%
- Cambio anual
- -22.41%
