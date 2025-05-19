Валюты / EDUC
EDUC: Educational Development Corporation
1.37 USD 0.10 (7.87%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDUC за сегодня изменился на 7.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.26, а максимальная — 1.39.
Следите за динамикой Educational Development Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EDUC
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Educational Development Corp to sell headquarters for $32.5 million
- Educational Development Corp extends credit agreement maturity date
- Educational Development Corporation (EDUC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Educational Development Q2 2025 sees revenue drop
- Earnings call transcript: EDUC reports Q4 2025 loss, stock rises 5.51%
- Educational Development Corporation Announces Fiscal Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results
Дневной диапазон
1.26 1.39
Годовой диапазон
0.92 2.32
- Предыдущее закрытие
- 1.27
- Open
- 1.35
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Low
- 1.26
- High
- 1.39
- Объем
- 220
- Дневное изменение
- 7.87%
- Месячное изменение
- 24.55%
- 6-месячное изменение
- -0.72%
- Годовое изменение
- -40.95%
