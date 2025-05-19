통화 / EDUC
EDUC: Educational Development Corporation
1.36 USD 0.11 (7.48%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EDUC 환율이 오늘 -7.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.35이고 고가는 1.51이었습니다.
Educational Development Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Educational Development Corp to sell headquarters for $32.5 million
- Educational Development Corp extends credit agreement maturity date
- Educational Development Corporation (EDUC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Educational Development Q2 2025 sees revenue drop
- Earnings call transcript: EDUC reports Q4 2025 loss, stock rises 5.51%
- Educational Development Corporation Announces Fiscal Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results
일일 변동 비율
1.35 1.51
년간 변동
0.92 2.32
- 이전 종가
- 1.47
- 시가
- 1.37
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- 저가
- 1.35
- 고가
- 1.51
- 볼륨
- 290
- 일일 변동
- -7.48%
- 월 변동
- 23.64%
- 6개월 변동
- -1.45%
- 년간 변동율
- -41.38%
20 9월, 토요일