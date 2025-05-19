Devises / EDUC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EDUC: Educational Development Corporation
1.36 USD 0.11 (7.48%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EDUC a changé de -7.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.35 et à un maximum de 1.51.
Suivez la dynamique Educational Development Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDUC Nouvelles
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Educational Development Corp to sell headquarters for $32.5 million
- Educational Development Corp extends credit agreement maturity date
- Educational Development Corporation (EDUC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Educational Development Q2 2025 sees revenue drop
- Earnings call transcript: EDUC reports Q4 2025 loss, stock rises 5.51%
- Educational Development Corporation Announces Fiscal Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results
Range quotidien
1.35 1.51
Range Annuel
0.92 2.32
- Clôture Précédente
- 1.47
- Ouverture
- 1.37
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Plus Bas
- 1.35
- Plus Haut
- 1.51
- Volume
- 290
- Changement quotidien
- -7.48%
- Changement Mensuel
- 23.64%
- Changement à 6 Mois
- -1.45%
- Changement Annuel
- -41.38%
20 septembre, samedi