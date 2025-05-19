Valute / EDUC
EDUC: Educational Development Corporation
1.36 USD 0.11 (7.48%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDUC ha avuto una variazione del -7.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.35 e ad un massimo di 1.51.
Segui le dinamiche di Educational Development Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EDUC News
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Educational Development Corp to sell headquarters for $32.5 million
- Educational Development Corp extends credit agreement maturity date
- Educational Development Corporation (EDUC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Educational Development Q2 2025 sees revenue drop
- Earnings call transcript: EDUC reports Q4 2025 loss, stock rises 5.51%
- Educational Development Corporation Announces Fiscal Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results
Intervallo Giornaliero
1.35 1.51
Intervallo Annuale
0.92 2.32
- Chiusura Precedente
- 1.47
- Apertura
- 1.37
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Minimo
- 1.35
- Massimo
- 1.51
- Volume
- 290
- Variazione giornaliera
- -7.48%
- Variazione Mensile
- 23.64%
- Variazione Semestrale
- -1.45%
- Variazione Annuale
- -41.38%
21 settembre, domenica