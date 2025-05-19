QuotazioniSezioni
EDUC: Educational Development Corporation

1.36 USD 0.11 (7.48%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EDUC ha avuto una variazione del -7.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.35 e ad un massimo di 1.51.

Segui le dinamiche di Educational Development Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.35 1.51
Intervallo Annuale
0.92 2.32
Chiusura Precedente
1.47
Apertura
1.37
Bid
1.36
Ask
1.66
Minimo
1.35
Massimo
1.51
Volume
290
Variazione giornaliera
-7.48%
Variazione Mensile
23.64%
Variazione Semestrale
-1.45%
Variazione Annuale
-41.38%
