KurseKategorien
Währungen / EDUC
Zurück zum Aktien

EDUC: Educational Development Corporation

1.46 USD 0.01 (0.68%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EDUC hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.35 bis zu einem Hoch von 1.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Educational Development Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDUC News

Tagesspanne
1.35 1.51
Jahresspanne
0.92 2.32
Vorheriger Schlusskurs
1.47
Eröffnung
1.37
Bid
1.46
Ask
1.76
Tief
1.35
Hoch
1.51
Volumen
145
Tagesänderung
-0.68%
Monatsänderung
32.73%
6-Monatsänderung
5.80%
Jahresänderung
-37.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K