EDUC: Educational Development Corporation
1.46 USD 0.01 (0.68%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDUC hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.35 bis zu einem Hoch von 1.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Educational Development Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.35 1.51
Jahresspanne
0.92 2.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.47
- Eröffnung
- 1.37
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Tief
- 1.35
- Hoch
- 1.51
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- 32.73%
- 6-Monatsänderung
- 5.80%
- Jahresänderung
- -37.07%
