ECOR: electroCore Inc
4.99 USD 0.08 (1.63%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ECOR para hoje mudou para 1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.85 e o mais alto foi 5.07.
Veja a dinâmica do par de moedas electroCore Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ECOR Notícias
- electroCore names Dr. Thomas Errico as new board chairman
- Former NFL star Greg Buttle partners with electroCore for wellness device
- Microsoft healthcare executive Elena Bonfiglioli joins electroCore board
- Errico Thomas J. buys electroCore (ECOR) shares worth $67,050
- electroCore names Kelly Benning as SVP of Truvaga wellness division
- electroCore (ECOR) CEO Goldberger buys $4,230 in shares
- electroCore (ECOR) Q2 Revenue Jumps 20%
- electroCore, Inc. (ECOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- electroCore, Inc. (ECOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
4.85 5.07
Faixa anual
4.47 19.49
- Fechamento anterior
- 4.91
- Open
- 5.00
- Bid
- 4.99
- Ask
- 5.29
- Low
- 4.85
- High
- 5.07
- Volume
- 84
- Mudança diária
- 1.63%
- Mudança mensal
- -4.59%
- Mudança de 6 meses
- -24.85%
- Mudança anual
- -29.42%
