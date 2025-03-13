QuotazioniSezioni
Valute / ECOR
ECOR: electroCore Inc

4.97 USD 0.02 (0.40%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECOR ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.86 e ad un massimo di 5.14.

Segui le dinamiche di electroCore Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.86 5.14
Intervallo Annuale
4.47 19.49
Chiusura Precedente
4.99
Apertura
4.99
Bid
4.97
Ask
5.27
Minimo
4.86
Massimo
5.14
Volume
61
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
-4.97%
Variazione Semestrale
-25.15%
Variazione Annuale
-29.70%
