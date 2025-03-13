Valute / ECOR
ECOR: electroCore Inc
4.97 USD 0.02 (0.40%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECOR ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.86 e ad un massimo di 5.14.
Segui le dinamiche di electroCore Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ECOR News
- electroCore names Dr. Thomas Errico as new board chairman
- Former NFL star Greg Buttle partners with electroCore for wellness device
- Microsoft healthcare executive Elena Bonfiglioli joins electroCore board
- Errico Thomas J. buys electroCore (ECOR) shares worth $67,050
- electroCore names Kelly Benning as SVP of Truvaga wellness division
- electroCore (ECOR) CEO Goldberger buys $4,230 in shares
- electroCore (ECOR) Q2 Revenue Jumps 20%
- electroCore, Inc. (ECOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harrow (HROW) Stock Jumps 11.4%: Will It Continue to Soar?
- Ecora Resources shareholders approve all resolutions at AGM
- electroCore, Inc. (ECOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
4.86 5.14
Intervallo Annuale
4.47 19.49
- Chiusura Precedente
- 4.99
- Apertura
- 4.99
- Bid
- 4.97
- Ask
- 5.27
- Minimo
- 4.86
- Massimo
- 5.14
- Volume
- 61
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -4.97%
- Variazione Semestrale
- -25.15%
- Variazione Annuale
- -29.70%
21 settembre, domenica