货币 / ECOR
ECOR: electroCore Inc
4.91 USD 0.13 (2.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ECOR汇率已更改2.72%。当日，交易品种以低点4.82和高点5.13进行交易。
关注electroCore Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ECOR新闻
- electroCore names Dr. Thomas Errico as new board chairman
- Former NFL star Greg Buttle partners with electroCore for wellness device
- Microsoft healthcare executive Elena Bonfiglioli joins electroCore board
- Errico Thomas J. buys electroCore (ECOR) shares worth $67,050
- electroCore names Kelly Benning as SVP of Truvaga wellness division
- electroCore (ECOR) CEO Goldberger buys $4,230 in shares
- electroCore (ECOR) Q2 Revenue Jumps 20%
- electroCore, Inc. (ECOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- electroCore, Inc. (ECOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
4.82 5.13
年范围
4.47 19.49
- 前一天收盘价
- 4.78
- 开盘价
- 4.89
- 卖价
- 4.91
- 买价
- 5.21
- 最低价
- 4.82
- 最高价
- 5.13
- 交易量
- 80
- 日变化
- 2.72%
- 月变化
- -6.12%
- 6个月变化
- -26.05%
- 年变化
- -30.55%
