통화 / ECOR
ECOR: electroCore Inc
4.97 USD 0.02 (0.40%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ECOR 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.86이고 고가는 5.14이었습니다.
electroCore Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ECOR News
- electroCore names Dr. Thomas Errico as new board chairman
- Former NFL star Greg Buttle partners with electroCore for wellness device
- Microsoft healthcare executive Elena Bonfiglioli joins electroCore board
- Errico Thomas J. buys electroCore (ECOR) shares worth $67,050
- electroCore names Kelly Benning as SVP of Truvaga wellness division
- electroCore (ECOR) CEO Goldberger buys $4,230 in shares
- electroCore (ECOR) Q2 Revenue Jumps 20%
- electroCore, Inc. (ECOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harrow (HROW) Stock Jumps 11.4%: Will It Continue to Soar?
- Ecora Resources shareholders approve all resolutions at AGM
- electroCore, Inc. (ECOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
4.86 5.14
년간 변동
4.47 19.49
- 이전 종가
- 4.99
- 시가
- 4.99
- Bid
- 4.97
- Ask
- 5.27
- 저가
- 4.86
- 고가
- 5.14
- 볼륨
- 61
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- -4.97%
- 6개월 변동
- -25.15%
- 년간 변동율
- -29.70%
20 9월, 토요일