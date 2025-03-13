KurseKategorien
Währungen / ECOR
Zurück zum Aktien

ECOR: electroCore Inc

4.96 USD 0.03 (0.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECOR hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.86 bis zu einem Hoch von 5.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die electroCore Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECOR News

Tagesspanne
4.86 5.14
Jahresspanne
4.47 19.49
Vorheriger Schlusskurs
4.99
Eröffnung
4.99
Bid
4.96
Ask
5.26
Tief
4.86
Hoch
5.14
Volumen
31
Tagesänderung
-0.60%
Monatsänderung
-5.16%
6-Monatsänderung
-25.30%
Jahresänderung
-29.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K