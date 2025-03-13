Währungen / ECOR
ECOR: electroCore Inc
4.96 USD 0.03 (0.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECOR hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.86 bis zu einem Hoch von 5.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die electroCore Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.86 5.14
Jahresspanne
4.47 19.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.99
- Eröffnung
- 4.99
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Tief
- 4.86
- Hoch
- 5.14
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- -5.16%
- 6-Monatsänderung
- -25.30%
- Jahresänderung
- -29.84%
