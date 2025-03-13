通貨 / ECOR
ECOR: electroCore Inc
4.99 USD 0.08 (1.63%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ECORの今日の為替レートは、1.63%変化しました。日中、通貨は1あたり4.85の安値と5.07の高値で取引されました。
electroCore Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ECOR News
- electroCore names Dr. Thomas Errico as new board chairman
- Former NFL star Greg Buttle partners with electroCore for wellness device
- Microsoft healthcare executive Elena Bonfiglioli joins electroCore board
- Errico Thomas J. buys electroCore (ECOR) shares worth $67,050
- electroCore names Kelly Benning as SVP of Truvaga wellness division
- electroCore (ECOR) CEO Goldberger buys $4,230 in shares
- electroCore (ECOR) Q2 Revenue Jumps 20%
- electroCore, Inc. (ECOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harrow (HROW) Stock Jumps 11.4%: Will It Continue to Soar?
- Ecora Resources shareholders approve all resolutions at AGM
- electroCore, Inc. (ECOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
4.85 5.07
1年のレンジ
4.47 19.49
- 以前の終値
- 4.91
- 始値
- 5.00
- 買値
- 4.99
- 買値
- 5.29
- 安値
- 4.85
- 高値
- 5.07
- 出来高
- 84
- 1日の変化
- 1.63%
- 1ヶ月の変化
- -4.59%
- 6ヶ月の変化
- -24.85%
- 1年の変化
- -29.42%
