ECOR: electroCore Inc
4.78 USD 0.05 (1.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECOR за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.75, а максимальная — 4.91.
Следите за динамикой electroCore Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ECOR
- electroCore names Dr. Thomas Errico as new board chairman
- Former NFL star Greg Buttle partners with electroCore for wellness device
- Microsoft healthcare executive Elena Bonfiglioli joins electroCore board
- Errico Thomas J. buys electroCore (ECOR) shares worth $67,050
- electroCore names Kelly Benning as SVP of Truvaga wellness division
- electroCore (ECOR) CEO Goldberger buys $4,230 in shares
- electroCore (ECOR) Q2 Revenue Jumps 20%
- electroCore, Inc. (ECOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harrow (HROW) Stock Jumps 11.4%: Will It Continue to Soar?
- Ecora Resources shareholders approve all resolutions at AGM
- electroCore, Inc. (ECOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
4.75 4.91
Годовой диапазон
4.47 19.49
- Предыдущее закрытие
- 4.83
- Open
- 4.78
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.75
- High
- 4.91
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -8.60%
- 6-месячное изменение
- -28.01%
- Годовое изменение
- -32.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.