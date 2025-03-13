Devises / ECOR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ECOR: electroCore Inc
4.97 USD 0.02 (0.40%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ECOR a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.86 et à un maximum de 5.14.
Suivez la dynamique electroCore Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECOR Nouvelles
- electroCore names Dr. Thomas Errico as new board chairman
- Former NFL star Greg Buttle partners with electroCore for wellness device
- Microsoft healthcare executive Elena Bonfiglioli joins electroCore board
- Errico Thomas J. buys electroCore (ECOR) shares worth $67,050
- electroCore names Kelly Benning as SVP of Truvaga wellness division
- electroCore (ECOR) CEO Goldberger buys $4,230 in shares
- electroCore (ECOR) Q2 Revenue Jumps 20%
- electroCore, Inc. (ECOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harrow (HROW) Stock Jumps 11.4%: Will It Continue to Soar?
- Ecora Resources shareholders approve all resolutions at AGM
- electroCore, Inc. (ECOR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
4.86 5.14
Range Annuel
4.47 19.49
- Clôture Précédente
- 4.99
- Ouverture
- 4.99
- Bid
- 4.97
- Ask
- 5.27
- Plus Bas
- 4.86
- Plus Haut
- 5.14
- Volume
- 61
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- -4.97%
- Changement à 6 Mois
- -25.15%
- Changement Annuel
- -29.70%
20 septembre, samedi