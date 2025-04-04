Moedas / ECH
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF
33.57 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ECH para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.39 e o mais alto foi 33.62.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Chile ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ECH Notícias
- Echo Investment divulga forte crescimento residencial no 2º tri de 2025
- Earnings call transcript: Echo Investment Q2 2025 reports strong residential growth
- Echo Investment: vendas estratégicas de ativos em meio ao crescimento residencial no 1º semestre de 2025
- Echo Investment H1 2025 Slides: Strategic Asset Sales Amid Residential Growth
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- World Stocks Face Critical Test After Rallies Fade
- Echo Investment Q1 2025 slides: Residential sales surge 29% amid strategic asset divestments
- Currency Risks, Part 2: Currency Hedging Of International Equities
- Compania Cervecerias Unidas: Improved Q1 Results And Upcoming Election Catalyst
- Mosman finalizes sale of EP 145 permit to Echelon
- These World Markets Are Trouncing The U.S. And Tariffs Aren't The Only Reason
- ECH ETF: Hopes On November Elections Might Lead To High Gains At High Risk (BATS:ECH)
- ECH: Well Positioned For 2026 And Beyond
Faixa diária
33.39 33.62
Faixa anual
24.43 34.10
- Fechamento anterior
- 33.58
- Open
- 33.60
- Bid
- 33.57
- Ask
- 33.87
- Low
- 33.39
- High
- 33.62
- Volume
- 189
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- 3.68%
- Mudança de 6 meses
- 12.27%
- Mudança anual
- 22.88%
21 setembro, domingo