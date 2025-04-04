CotaçõesSeções
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF

33.57 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ECH para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.39 e o mais alto foi 33.62.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Chile ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
33.39 33.62
Faixa anual
24.43 34.10
Fechamento anterior
33.58
Open
33.60
Bid
33.57
Ask
33.87
Low
33.39
High
33.62
Volume
189
Mudança diária
-0.03%
Mudança mensal
3.68%
Mudança de 6 meses
12.27%
Mudança anual
22.88%
