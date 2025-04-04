КотировкиРазделы
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF

33.57 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ECH за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.39, а максимальная — 33.62.

Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Chile ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.39 33.62
Годовой диапазон
24.43 34.10
Предыдущее закрытие
33.58
Open
33.60
Bid
33.57
Ask
33.87
Low
33.39
High
33.62
Объем
189
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
3.68%
6-месячное изменение
12.27%
Годовое изменение
22.88%
