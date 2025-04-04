Валюты / ECH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF
33.57 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECH за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.39, а максимальная — 33.62.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Chile ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ECH
- Echo Investment: отчет за 2-й квартал 2025 года показывает сильный рост жилищного сегмента
- Earnings call transcript: Echo Investment Q2 2025 reports strong residential growth
- Echo Investment в первом полугодии 2025: стратегические продажи активов на фоне роста жилого сектора
- Echo Investment H1 2025 Slides: Strategic Asset Sales Amid Residential Growth
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- World Stocks Face Critical Test After Rallies Fade
- Echo Investment Q1 2025 slides: Residential sales surge 29% amid strategic asset divestments
- Currency Risks, Part 2: Currency Hedging Of International Equities
- Compania Cervecerias Unidas: Improved Q1 Results And Upcoming Election Catalyst
- Mosman finalizes sale of EP 145 permit to Echelon
- These World Markets Are Trouncing The U.S. And Tariffs Aren't The Only Reason
- ECH ETF: Hopes On November Elections Might Lead To High Gains At High Risk (BATS:ECH)
- ECH: Well Positioned For 2026 And Beyond
Дневной диапазон
33.39 33.62
Годовой диапазон
24.43 34.10
- Предыдущее закрытие
- 33.58
- Open
- 33.60
- Bid
- 33.57
- Ask
- 33.87
- Low
- 33.39
- High
- 33.62
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- 12.27%
- Годовое изменение
- 22.88%
21 сентября, воскресенье