Valute / ECH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF
33.57 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECH ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.39 e ad un massimo di 33.62.
Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI Chile ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECH News
- Trascrizione della relazione sugli utili: Echo Investment Q2 2025 registra forte crescita residenziale
- Earnings call transcript: Echo Investment Q2 2025 reports strong residential growth
- Echo Investment H1 2025: Vendite strategiche di asset in un contesto di crescita residenziale
- Echo Investment H1 2025 Slides: Strategic Asset Sales Amid Residential Growth
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- World Stocks Face Critical Test After Rallies Fade
- Echo Investment Q1 2025 slides: Residential sales surge 29% amid strategic asset divestments
- Currency Risks, Part 2: Currency Hedging Of International Equities
- Compania Cervecerias Unidas: Improved Q1 Results And Upcoming Election Catalyst
- Mosman finalizes sale of EP 145 permit to Echelon
- These World Markets Are Trouncing The U.S. And Tariffs Aren't The Only Reason
- ECH ETF: Hopes On November Elections Might Lead To High Gains At High Risk (BATS:ECH)
- ECH: Well Positioned For 2026 And Beyond
Intervallo Giornaliero
33.39 33.62
Intervallo Annuale
24.43 34.10
- Chiusura Precedente
- 33.58
- Apertura
- 33.60
- Bid
- 33.57
- Ask
- 33.87
- Minimo
- 33.39
- Massimo
- 33.62
- Volume
- 189
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- 3.68%
- Variazione Semestrale
- 12.27%
- Variazione Annuale
- 22.88%
21 settembre, domenica