ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF

33.57 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECH ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.39 e ad un massimo di 33.62.

Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI Chile ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
33.39 33.62
Intervallo Annuale
24.43 34.10
Chiusura Precedente
33.58
Apertura
33.60
Bid
33.57
Ask
33.87
Minimo
33.39
Massimo
33.62
Volume
189
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
3.68%
Variazione Semestrale
12.27%
Variazione Annuale
22.88%
