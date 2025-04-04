通貨 / ECH
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF
33.57 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ECHの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり33.39の安値と33.62の高値で取引されました。
iShares Inc iShares MSCI Chile ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECH News
- エコー・インベストメント、2025年第2四半期に住宅部門の力強い成長を報告
- Earnings call transcript: Echo Investment Q2 2025 reports strong residential growth
- エコー・インベストメント、2025年上半期決算：住宅部門成長の中で戦略的資産売却を推進
- Echo Investment H1 2025 Slides: Strategic Asset Sales Amid Residential Growth
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- World Stocks Face Critical Test After Rallies Fade
- Echo Investment Q1 2025 slides: Residential sales surge 29% amid strategic asset divestments
- Currency Risks, Part 2: Currency Hedging Of International Equities
- Compania Cervecerias Unidas: Improved Q1 Results And Upcoming Election Catalyst
- Mosman finalizes sale of EP 145 permit to Echelon
- These World Markets Are Trouncing The U.S. And Tariffs Aren't The Only Reason
- ECH ETF: Hopes On November Elections Might Lead To High Gains At High Risk (BATS:ECH)
- ECH: Well Positioned For 2026 And Beyond
1日のレンジ
33.39 33.62
1年のレンジ
24.43 34.10
- 以前の終値
- 33.58
- 始値
- 33.60
- 買値
- 33.57
- 買値
- 33.87
- 安値
- 33.39
- 高値
- 33.62
- 出来高
- 189
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- 3.68%
- 6ヶ月の変化
- 12.27%
- 1年の変化
- 22.88%
21 9月, 日曜日