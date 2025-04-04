Währungen / ECH
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF
33.57 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECH hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.39 bis zu einem Hoch von 33.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Chile ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ECH News
- Earnings Call Transkript: Echo Investment meldet starkes Wachstum im Wohnimmobiliengeschäft für Q2 2025
- Earnings call transcript: Echo Investment Q2 2025 reports strong residential growth
- Echo Investment im H1 2025: Strategische Verkäufe von Vermögenswerten finanzieren Wachstum im Wohnsegment
- Echo Investment H1 2025 Slides: Strategic Asset Sales Amid Residential Growth
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- World Stocks Face Critical Test After Rallies Fade
- Echo Investment Q1 2025 slides: Residential sales surge 29% amid strategic asset divestments
- Currency Risks, Part 2: Currency Hedging Of International Equities
- Compania Cervecerias Unidas: Improved Q1 Results And Upcoming Election Catalyst
- Mosman finalizes sale of EP 145 permit to Echelon
- These World Markets Are Trouncing The U.S. And Tariffs Aren't The Only Reason
- ECH ETF: Hopes On November Elections Might Lead To High Gains At High Risk (BATS:ECH)
- ECH: Well Positioned For 2026 And Beyond
Tagesspanne
33.39 33.62
Jahresspanne
24.43 34.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.58
- Eröffnung
- 33.60
- Bid
- 33.57
- Ask
- 33.87
- Tief
- 33.39
- Hoch
- 33.62
- Volumen
- 189
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 3.68%
- 6-Monatsänderung
- 12.27%
- Jahresänderung
- 22.88%
21 September, Sonntag