Devises / ECH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF
33.57 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ECH a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.39 et à un maximum de 33.62.
Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI Chile ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECH Nouvelles
- Echo Investment : forte croissance du secteur résidentiel au T2 2025
- Earnings call transcript: Echo Investment Q2 2025 reports strong residential growth
- Echo Investment S1 2025 : Ventes stratégiques d’actifs et croissance résidentielle
- Echo Investment H1 2025 Slides: Strategic Asset Sales Amid Residential Growth
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- World Stocks Face Critical Test After Rallies Fade
- Echo Investment Q1 2025 slides: Residential sales surge 29% amid strategic asset divestments
- Currency Risks, Part 2: Currency Hedging Of International Equities
- Compania Cervecerias Unidas: Improved Q1 Results And Upcoming Election Catalyst
- Mosman finalizes sale of EP 145 permit to Echelon
- These World Markets Are Trouncing The U.S. And Tariffs Aren't The Only Reason
- ECH ETF: Hopes On November Elections Might Lead To High Gains At High Risk (BATS:ECH)
- ECH: Well Positioned For 2026 And Beyond
Range quotidien
33.39 33.62
Range Annuel
24.43 34.10
- Clôture Précédente
- 33.58
- Ouverture
- 33.60
- Bid
- 33.57
- Ask
- 33.87
- Plus Bas
- 33.39
- Plus Haut
- 33.62
- Volume
- 189
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- 3.68%
- Changement à 6 Mois
- 12.27%
- Changement Annuel
- 22.88%
21 septembre, dimanche