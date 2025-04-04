CotationsSections
Devises / ECH
Retour à Actions

ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF

33.57 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ECH a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.39 et à un maximum de 33.62.

Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI Chile ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECH Nouvelles

Range quotidien
33.39 33.62
Range Annuel
24.43 34.10
Clôture Précédente
33.58
Ouverture
33.60
Bid
33.57
Ask
33.87
Plus Bas
33.39
Plus Haut
33.62
Volume
189
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
3.68%
Changement à 6 Mois
12.27%
Changement Annuel
22.88%
21 septembre, dimanche