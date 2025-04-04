통화 / ECH
ECH: iShares Inc iShares MSCI Chile ETF
33.57 USD 0.01 (0.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ECH 환율이 오늘 -0.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.39이고 고가는 33.62이었습니다.
iShares Inc iShares MSCI Chile ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
33.39 33.62
년간 변동
24.43 34.10
- 이전 종가
- 33.58
- 시가
- 33.60
- Bid
- 33.57
- Ask
- 33.87
- 저가
- 33.39
- 고가
- 33.62
- 볼륨
- 189
- 일일 변동
- -0.03%
- 월 변동
- 3.68%
- 6개월 변동
- 12.27%
- 년간 변동율
- 22.88%
21 9월, 일요일